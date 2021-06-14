熱話Fact Check｜美製「人工犀牛角」以假亂真 玩殘中國市場？

貪婪的人類為一己私欲濫殺動物，總看得人眼火爆，近日網上流傳一則「喜訊」，指有初創公司利用3D打印技術，製造出假犀牛角，冀以犀牛角市價八分一的價錢打入中國市場「頂爛市」，令真犀牛角需求大減、捕獵者無利可圖知難而退。網民紛紛稱讚這條妙計，認為「有得做喎！」

貼文上月在Facebook(FB)、Twitter及「外國版連登」Reddit流傳，其寫道︰「一間生物科技初創公司成功製造出3D打印而成、帶有與真犀牛角相同基因指紋的假犀牛角。該公司計劃以原價八分一價錢，大量在中國犀牛角市場推出，降低捕獵者可獲的報酬，最終令他們退出。」

網民大讚以市場學協助保育

其中一則貼文上月27日在FB上傳，迅即獲逾1.8萬個讚好或心心、逾1.9萬次分享，網民七嘴八舌讚不絕口，「這是以市場學協助保育的完美例子！要有更多類似這計劃，結合創意發明及經濟學的方案去做好事！」、「其實他們不需要真的去生產假犀牛角，只需讓會買犀牛角的人腦海疑惑重重，不確定自己買的是不是假貨(就足以影響市場)。」

這則「喜訊」究竟是真是假？有初創公司利用3D打印技術製造假犀牛角，確有其事，該公司希望藉此減少捕獵犀牛，也是真的。貼文對了一半。

但貼文有誤導之處。首先有公司宣布有關技術，已經是2015年的事，類似貼文亦早於2015及16年在Reddit及FB流傳過；貼文中的照片更是美聯社於2014年1月發布，圖中人士是時任泰國海關高層，在曼谷機場展示充公而來的真犀牛角。貼文採用此照片，有混淆視聽、讓人以為圖中的便是3D打印出來的「假貨」之嫌。

貼文未有提及相關公司，但據美媒查證，那是以西雅圖為基地的生物科技公司Pembient。Pembient的CEO Matthew Markus曾於2015年接受美國有線新聞網絡(CNN)訪問，透露該公司是利用角蛋白(keratin)粉末作為3D打印材料，製成假犀牛角，而Pembient網站亦展示了假犀牛角。

Matthew Markus於2016年3月向美國一個智庫稱，期望假犀牛角可令捕獵犀牛情況大減，而據該公司2015年所做的調查，有45%犀牛角買家稱願意接受人工犀牛角。據CNN報道，Pembient計劃於2016年9月把假犀牛角推出市場，但其後未見相關發布，有美媒近期亦聯絡不上Pembient，據報該公司已於本月3日解散。

保育組織擔心弄巧反拙

買犀牛角者主要出於收藏及藥用原因，那其實Pembient本來的大計是否行得通？非牟利組織Nature Needs More創辦人Lynn Johnson認為不行，指犀牛角的主要買家不會想要假貨，因為不能用來炫耀以提升社交地位，「呼籲用假犀牛角(打擊捕獵)是不理解目前需求的商業本質及消費者欲望」。保護犀牛組織Save The Rhino International亦反對，指假貨充斥市場、人人可擁有人工犀牛角，反而會刺激真犀牛角的需求。