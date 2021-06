熱話Fact Check|白宮欺騙全世界?穿崩影像揭賀錦麗扮登機 (有片)

近日網上流傳一則「美國佬呃人」消息,有圖片揭示美國副總統賀錦麗準備步上登機梯,但梯頂只見供拍攝合成影像所用的「綠屏」;另有片段更可見賀錦麗步上登機梯,但梯頂根本無飛機,質疑賀錦麗「扮工」,欺騙全世界。

「綠屏圖」顯示登機梯頂並無飛機

其中該張「綠屏圖」於5月中流傳,可見一名穿著黑色converse的女子,準備步上登機梯,身旁有數名穿起制服的人員,而梯頂只見一大幅綠屏,卻不見飛機,圖片說明寫道︰「大家來看好戲,賀錦麗準備登上綠屏,來欣賞這齣戲吧」(ENJOYING THE SHOW EVERYONE KAMALA JUST ABOUT TO BOARD THE GREEN SCREEN ENJOY THE MOVIE)。照片沒拍到賀錦麗正面,但照中人的身型確實有幾分像她,而賀錦麗參選時亦曾穿黑色converse四出拉票。

真相是,這張照片是真的,並無被P圖,但它其實早於2017年5月已在Twitter及Instagram出現,由演員及奧巴馬時期的白宮對外聯絡辦公室副主任凱爾潘(Kal Penn)上傳,這一幕是美劇《白宮危機》(Designated Survivor)的拍攝場景,以電腦特技模擬演員登上總統專機空軍一號,相中穿黑converse者並不是賀錦麗,而當時她仍是參議員,並非副總統。

「登機」片段又不見飛機

此外,4月時又有片段拍到賀錦麗步上登機梯,片段在她行至一半時結束,未見梯頂上有飛機。發片者寫道︰「她步上樓梯,但飛機在哪裡?」(she goes up the stairs, but where is the plane?)片段旋即吸引逾17萬次觀看。

其實這片段只屬取巧,故意在鏡頭拍到飛機之前結束,路透社等傳媒當日的照片均拍到飛機,顯示賀錦麗確實有登機,路透社的圖片說明稱︰「美國副總統賀錦麗在馬里蘭州安德魯斯空軍基地登上空軍二號時揮手」,另有傳媒指她當日是出發前往北卡羅來納州,而YouTube上亦有完整片段,拍到賀錦麗登機過程。