熱話Fact Check|聞迷迭香可增強記憶75%?研究發現真係有用 不過…

精油功效、精油用法各有不同,坊間不少人相信迷迭香(rosemary)有增強記憶力功效,但增強幾多就似乎難以量化,精油功效也眾說紛紜。最近外國一則爆紅貼文,指聞一聞迷迭香精油,有令記憶力大增75%的功效。此貼文有根有據,有迷迭香功效研究報告以及新聞報道支持,並非「老作」,難道咁都唔正確?

本月中在Facebook(FB)流傳的貼文大讚迷迭香精油功效,說「科學家發現嗅迷迭香可增加記憶力75%」(Scientists find sniffing rosemary can increase memory by 75%),隨即吸引逾8,600次讚好、驚訝及心心回應。此迷迭香功效貼文,更獲分享逾2,000次。

貼文有關迷迭香精油功效的說法,相信是源自英國諾桑比亞大學 (Northumbria University)的心理學家小組,於2013年一項涉及迷迭香精油功效的實驗。實驗有66人參與,分別獲隨機安排在利用精油diffuser散發迷迭香精油的房間,以及無味房間中逗留。參與者在房間裡接受一系列的記憶力測試,並以問卷方式自我評估情緒。結果發現,「迷迭香精油房」參與者,在記憶力實驗的表現較佳。不過對比情緒問卷後,研究人員認為記憶力表現較佳,與聞了迷迭香精油的情緒變化,並無關係。

聞迷迭香精油後記憶力較佳 血內「1,8-桉樹腦」較高

參與者同時接受了血液檢測,驗血結果發現,「迷迭香精油房」參與者血液內的「1,8-桉樹腦」(1,8-cineole)成分,遠較「無味房」參與者高。「1,8-桉樹腦」又稱「桉葉油醇」(Eucalyptol),是植物精油常見成分。專家因此認為,迷迭香精油可能有提升記憶力功效。儘管該上述只屬小型及初步研究,並非對迷迭香精油功效強而有力的定案,但貼文對迷迭香功效及精油功效的說法,看來並非生安白造,有疑問的其實在於「75%」這數字。

迷迭香精油功效 增強記憶力幅度有疑問

當年的研究一出,至少有一間傳媒、英國傳媒《每日郵報》大字標題稱,聞迷迭香可提升記憶75%(snffing the herb can increase memory by 75%),但有美媒近日就貼文向當年有份做上述精油功效研究的諾桑比亞大學心理學系主任Mark Moss查詢。對於迷迭香精油功效,Moss表示︰「恐怕《每日郵報》搞錯了一個小數點。我的研究是說有7.5%改善記憶力功效」。曾看過該份迷迭香精油功效研究報告的美國芝加哥大學心理學教授Leslie Kay亦稱,「我不知道75%功效是從何而來……我沒有印象在報告中看過如此大的(記憶力)提升。」