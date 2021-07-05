熱浪侵襲｜美國西部再受熱浪衝擊 加州死亡谷熱到54°C多州山火處處

美國西部地區相隔約一周再受熱浪侵襲，加州東南部莫哈韋沙漠(Mojave desert)的死亡谷(Death Valley)上周五錄得攝氏54度，創當地108年以來的高溫紀錄。熱空氣上升形成火積雲，北加州多處出現山火，西部多州亦在熱浪下山火連連。

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美聯社報道，這場加州今年以來最大的山火，由兩場因閃電觸發的山火匯聚而成，正於該州與內華達州接壤地區迅速蔓延，上周五至周六期間火場面積擴大一倍，部分地區火焰高達31米。火勢正沿著內華達山脈(Sierra Nevada)向東北方向蔓延，且沒有放緩跡象。

逾2800人疏散

至周六晚，火勢燒過395州際公路，威脅內華達州瓦肖縣(Washoe county)民居，逾1,200名消防員及多架飛機努力撲救，但乾燥加上高溫，增添難度。北加州多場山火已摧毀10多間民房，約2,800人須緊急疏散。

消防指，由於熱空氣上升，形成火積雲和閃電，但高溫加上乾燥，空投水彈，水份未到地面已大量蒸發，料山火會持續多日。

供電網受山火威脅

美國西部正受新一輪熱浪侵襲，加州死亡谷Furnace Creek沙漠地區上周五錄得54度，是自1913年7月以來當地的最高溫紀錄，周六亦維持53度高溫。1913年7月死亡谷Furnace Creek錄得攝氏57度，相信是迄今地球表面錄得的最高溫紀錄。電力供應商警告，俄勒岡州南部山火威脅供電網，加上酷熱下用電量大增，呼籲民眾節約用電，避免停電。

南加州棕櫚泉(Palm Springs)周六亦錄得49度當地高溫紀錄，是當地今年第4次熱到49度。南加州一場山火蔓延，當地兩個原住民社區須疏散。內華達州的拉斯維加斯，周六晚達到47度，平當地高溫紀錄。

多州起火 兩名消防員殉職

至周六，亞利桑那州中部亞瓦派縣(Yavapai county)一場山火威脅消除，但莫哈韋縣一架飛機往撲救山火期間墜毀，兩名消防員殉職。華盛頓州東南部一場山火火場面積擴大至155平方公里，蔓延至當地一個國家公園。愛達荷州在高溫下亦有閃電引發山火，州政府動員國民警衛軍撲救。