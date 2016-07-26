營營逆疫｜廠商會續辦展銷推經濟 9月出口放緩 升16.5%

環球疫情及經濟復甦步伐仍存在不確定性，本港9月出口貨值升幅放緩，錄按年升16.5%，低過市場預期的20.6%升幅。而進口貨值則按年升23.5%，高於市場預期的21.9%。總計9月份錄貿易逆差擴大至424億元。另外，廠商會指，第42屆董事會今年初上任以來，推行多項應對疫情工作，幫助中小企走出困局，周六有美食嘉年華開幕，以及12月中旬至跨年計劃復辦實體工展會，繼續推動本港經濟。

政府統計處公布，9月商品整體出口貨值為4,418億元，連升11個月，不過也是連續3個月收窄升幅，較8月升幅跌9.4個百分點；進口貨值則為4,842億元，較8月升幅跌4.6個百分點。政府發言人表示，即使比較基數偏高，9月份出口貨值按年仍錄顯著增長，包括對內地、美國等市場錄雙位升幅；展望環球經濟復甦應會繼續支持外部需求，但疫情尤以更具傳染性變種病毒威脅帶來不確定性，同時多個地方的供應瓶頸或阻礙環球生產和貿易活動，會密切留意相關情況。

廠商會昨為「有種．有賞」疫苗大抽獎頒獎，並透露最新會務及動向。會長史立德再宣傳周六開幕的美食嘉年華，又謂工展會受市民歡迎，將加倍努力復辦，早前透露已在維園訂場，在12月11日至明年1月3日舉行，冀讓市民開心告別2021，迎接更好的2022，預料將再有鼓勵打針措施，包括已打針市民可在指定時段免費入場。而2022年更適逢廠商會成立88周年及特區回歸25周年，他表示，全年將有約10個慶祝活動。

慶典活動包括考慮復辦「工商體育邀請賽」，將大搞最受歡迎的足球項目；舉辦25周年牌樓設計公開比賽，得獎作品將用於明年的工展會，讓市民欣賞；另有攝影比賽等。慶祝香港回歸25周年，廠商會計劃助「7.1」回歸日贊助一場回歸盃等。其他活動將聚焦回顧從五十至六十年代香港工業的發展，包括製作電視特輯細說工業人辛酸、環境變遷，舉辦國際經際論壇等。

營營逆疫｜廠商會續辦展銷推經濟 9月出口放緩 升16.5%