爆案中案 平治炒車揭藏懷疑大麻 無牌司機涉藏毒被捕

炮台山發生交通意外，一輛平治房車撞到一寶馬房車，平治再剷上行人路，意外揭發平治司機涉嫌無牌駕駛，警方亦在車上檢小量大麻，司機被捕。平治司機及女乘客報稱不適，連同一名女途人走避期間扭傷腳須送院。



平治姓阮司機(32歲)涉嫌無牌駕駛、沒有第三者保險下駕駛、販運危險藥物、管有吸食工具被捕；平治姓郭(21歲)女乘客則涉嫌販運危險藥物及管有吸食工具被捕。扭傷腳的為61歲姓郭女逃人。

意外在昨早10時半發生，軍裝警員巡經英皇道近琉璃街，發現一輛沿英皇道往北角方向行駛的開篷平治房車，在巴士專線上行駛，指示停車，平治司機沒有理會加速，期間，駛至近蜆殼街對開撞到一輛寶馬房車車尾，再失控剷上英皇道121號對開行人路並撼向路邊鐵欄，左前輪胎幾近撞至飛脫。平治安全氣袋彈出，警方到場調查，揭發男司機涉無牌駕駛，搜查車廂和車尾箱，檢獲21克懷疑大麻花和吸食工具等。意外後，女乘客仍手抱一隻寵物犬，頭部側向右邊，須戴上頸箍抬上擔架床送院；男司機事後報稱不適，兩人分別送院治理。

有目擊者指，事發一刻平治高速行駛，不清楚司機及乘客精神狀況，但意外發生後，平治司機即時下車了解情況，而警方亦短時間出現。



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