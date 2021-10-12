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爆案中案 平治炒車揭藏懷疑大麻 無牌司機涉藏毒被捕
23 分前
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大麻交通意外無牌駕駛沒有第三者保險下駕駛販運危險藥物管有吸食工具
爆案中案 平治炒車揭藏懷疑大麻 無牌司機涉藏毒被捕
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平治房車意外後剷上行人路。

炮台山發生交通意外，一輛平治房車撞到一寶馬房車，平治再剷上行人路，意外揭發平治司機涉嫌無牌駕駛，警方亦在車上檢小量大麻，司機被捕。平治司機及女乘客報稱不適，連同一名女途人走避期間扭傷腳須送院。
 

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平治司機被捕。

平治姓阮司機(32歲)涉嫌無牌駕駛、沒有第三者保險下駕駛、販運危險藥物、管有吸食工具被捕；平治姓郭(21歲)女乘客則涉嫌販運危險藥物及管有吸食工具被捕。扭傷腳的為61歲姓郭女逃人。

意外在昨早10時半發生，軍裝警員巡經英皇道近琉璃街，發現一輛沿英皇道往北角方向行駛的開篷平治房車，在巴士專線上行駛，指示停車，平治司機沒有理會加速，期間，駛至近蜆殼街對開撞到一輛寶馬房車車尾，再失控剷上英皇道121號對開行人路並撼向路邊鐵欄，左前輪胎幾近撞至飛脫。平治安全氣袋彈出，警方到場調查，揭發男司機涉無牌駕駛，搜查車廂和車尾箱，檢獲21克懷疑大麻花和吸食工具等。意外後，女乘客仍手抱一隻寵物犬，頭部側向右邊，須戴上頸箍抬上擔架床送院；男司機事後報稱不適，兩人分別送院治理。

有目擊者指，事發一刻平治高速行駛，不清楚司機及乘客精神狀況，但意外發生後，平治司機即時下車了解情況，而警方亦短時間出現。
 

爆案中案 平治炒車揭藏懷疑大麻 無牌司機涉藏毒被捕

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/爆案中案-平治炒車揭藏懷疑大麻-無牌司機涉藏毒被捕-288986
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