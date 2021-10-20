爆陳家樂工餘密密撳App買股票 劉佩玥自稱小資女愛買美股

陳家樂(家樂)、劉佩玥(Moon)合作電視劇《把關者們》成為好友，前晚與中銀香港個人金融及財富管理部客層管理處主管温晞文(Tania)開live，分享用手機App理財投資心得。Moon爆家樂經常在片廠撳手機App投資，又自言鍾愛投資美股。

認同穩健投資增值

Moon與家樂在直播時，重提不少拍劇趣事， Moon就大爆家樂會在公餘時間密密撳手機：「當初以為家樂休息時打機玩遊戲，原來佢用手機App處理個人投資。」談到投資心得，二人均稱由於職業作息不定時，不少理財都要靠手機App處理，家樂說：「認同要將收入穩健地投資增值。」

二人表示，現在是事業搏殺期，努力工作之餘，更要學習投資，當中課題包括到儲蓄、投資股票，甚至買磚頭等話題，Moon笑說：「投資我屬『小資女』，認同投資金額應量力而為，我嘅理財投資plan以穩健保本為目標，同埋有接觸買賣碎股。」

買碎股資產調配更靈活

家樂自言喜歡金額上的靈活彈性，最近嘗試買碎股，適合他量力而為的財產管理哲學：「今次開live，真係從Tania口中學識更多一般碎股交易嘅知識。我覺得買賣碎股係一項幾好投資，因為流動資金唔使太多，如果想買一啲一手金額好大的股票，未必可以一次過買到，如果用較低入場費完成交易，風險低一啲，又唔使用一大筆錢，更加靈活，方便我呢啲年輕人。」

用App投資計劃未來

Moon自言是乖乖女，會聽取父母意見揀選投資步伐，首先會儲一筆錢才投資：「少至幾萬元，多至十幾廿萬，都可以做多元化投資動作，會先買保險，再留意投資基金，然後先買股票，要一步一步。自己唔係投資、股界神童。覺得蝕光錢會非常肉赤，又唔想承受太高風險。」她表示現正為未來好好打算：「今晚聽完Tania嘅分享，先知道而家市面上嘅手機App好方便，可以隨時隨地規劃自己嘅投資計劃，輕鬆設定唔同人生目標，例如置業或者退休等等，輸入簡單資料就可以即時計算目標差距，慳左好多時間，啱晒我地啲忙碌一族！」

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