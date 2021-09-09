爛瞓｜毒販睡夢中撥緊急電話 警員登門「救人」意外破案

爛瞓輕則令人返工返學遲到，重則令人坐監。德國一名毒販日前被警員登門拘捕，但「報料人」竟然係佢自己！原來他睡覺時太爛瞓，意外觸踫到放在旁邊的手機，打了幾次緊急求助電話亦不知。

德國《圖片報》報道，當地的報案中心上周六凌晨約一時接到幾次電話，來電者一直沒有說話，但接線人員聽到呻吟聲及鼻鼾聲，不能排除發生緊急事故，決定派員上門查看。

破獲大麻 搖頭丸 可卡因 安非他命

報案中心追查到電話在科隆(Cologne)以東的城鎮瓦爾德布勒爾(Waldbröl)撥出，警員最終找到涉事民居，當時一名21歲青年開門，一臉茫然，但他並非打電話報警的人，而是室友。此時警員嗅到屋內有強烈的大麻氣味，入屋後發現尚有一名23歲男子在梳化上熟睡，他醒來見警員站在眼前，大吃一驚，他否認曾報警，但警員查看他手機的通話記錄，證實他打過幾次緊急電話。除大麻外，警員並在屋內搜出大量搖頭丸、可卡因及安非他命等。據報兩男有販毒前科，現因自己「夢中報警」而再落網。