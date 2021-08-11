爭廁所擸刀怒斬親兒 老翁稱疑患前列腺癌判囚16月

7旬退休老翁與兒子爭用廁所引起衝突，一怒之下拿起菜刀斬傷對方，被控有意圖傷人。被告早前承認因「一時激氣」而斬傷兒子，今日被判囚16個月。被告求情時稱，約10年前曾接受前列腺手術，現時亦懷疑患上前列腺癌，案發當日忍無可忍才犯案。

79歲被告王伯松報稱退休，承認去年10月2日在鯉魚門邨的住所內，惡意傷害其31歲兒子王華利。案情指，被告與妻兒同住，當日早上約9時半，王兒於廁所吸煙，被告剛回家著兒子先讓他使用廁所，兒子未有理會，被告突走向隔壁廚房，執起一把長約30厘米的菜刀，不發一言斬向兒子。王兒著被告冷靜並將他推開，被告卻繼續追斬兒子，兒子以雙手阻擋並躲入睡房報警。

兒中多刀住院近一個月

警方到場後，發現洗手間、客廳及睡房有大量血跡，兒子中多刀被送往伊院處理，包括頭頂表面8厘米裂傷、右頸斜紋肌肉外露、右肩3厘米表面裂傷、右手肘5厘米深裂傷出血等，需要住院27天，其後需要接受物理治療及職業治療，並到矯形外科覆診。

被告已獲兒原諒

辯方求情時稱，被告懷疑患上前列腺癌，案發時忍無可忍，在廁所外等候期間被兒子以粗言辱罵，才會盛怒下刀斬兒子。辯方稱，被告本來與家人關係良好，早年努力工作養活家庭，獲妻女高度評價，而兒子亦已原諒被告。

法官判刑時指，接納辯方求情，考慮到被告案發時強忍不適，一時無法自已才會喪失理智，惟認為案情嚴重，判刑需要反映嚴重性，故以監禁兩年半為量刑起點。考慮到被告認罪、沒有案底，而被告或患癌同時需要承受牢獄之苦，遂減刑至16個月。

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