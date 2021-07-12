爭產｜哈利波特出版商猝死市值93億公司給舊愛 兩兒子前妻竟然無份

美國出版公司Scholastic的持有人兼行政總裁Richard Robinson，在6月5日閒逛酒莊時猝死，終年84歲。《華爾街日報》指他在2018年立下遺囑，將市值12億美元(約93.6億港元)的公司和其他財產留給公司的54歲策略首長Iole Lucchese，兩人被指曾有戀情。他兩名兒子、兄弟姊妹和前妻對有關遺產分配，均感驚訝和不悅，考慮採取法律行動爭產。

Scholastic是全球最大兒童圖書和多媒體教材出版社，出版過《哈利波特》和《Clifford the Big Red Dog》等出名書籍， 家人和前同事指Robinson和Lucchese的情人關係是公開秘密，但數年前已分開，在18年的遺囑裡，Robinson稱Lucchese是「伴侶和最親密朋友」。Lucchese出生於加拿大，自1991年起加入Scholastic任助理編輯，並扶搖直上，2014年出任策略首長，兩年後再成為加拿大分公司的主席，並於2018年兼任Scholastic Entertainment主席。

疫情下與離異妻關係修好

Robinson與前妻Helen Benham在1986年結婚，他們也是在公司認識，Benham在1974年任職於藝術部門，兩人於1980年代才開始交往，婚後育有兩名兒子，最後於2003年離婚，Benham也在當時離開Scholastic。這對離異夫妻在新冠肺炎疫情期間關係修好，再成為朋友，Robinson也與兩名分別25歲和34歲兒子恢復聯繫。據悉，Robinson雖屆84歲，但身體健朗，其死訊讓外界愕然。