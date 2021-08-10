父涉姦女教唆改口供脫罪 4親屬妨礙司法罪成

一名13歲女童報警稱遭親父性侵後，其父與4名親屬涉嫌要求她不要出庭或給假口供，親父最終就強姦等罪脫罪。警方經調查後，以妨礙司法公正等拘捕5人，包括女童父母、祖父母及叔父，案件經多日審訊，陪審庭退庭商議後，昨一致裁定除女童祖父外，其餘4人全部罪成，法庭將在本周五(20日)聽取求情，下周一判刑。

案件上月中於高等法院開審，5名被告為女童父親(44歲)、母親(42歲)、叔父(39歲)、祖母(67歲)及祖父(65歲)。其中女童的父親、祖父母及叔父，被控於2018年10月8日至2019年1月23日，串謀妨礙司法公正，使女童在高院刑事案中更改原擬作出的證供；女童的父母另被控於2018年10月20日妨礙司法公正，指女童母親和女童離開香港，意圖使她們不以控方證人身份在刑事案中作供。

案情指，該名13歲女童2017年在母親陪同下報警指控父親性侵犯，女童在開審前5日被母親帶到深圳暫住，之後再在庭上改口供，最終父親強姦罪不成立。警方調查後拘捕女童的其父及4名親人，控告他們妨礙司法公正。



叔父要求少女出庭穿著暴露

控方在庭上播放探監片段，顯示女童父親在還柙期間以手勢、字條、口形等傳話，要求其他家庭成員將女童帶離香港，令她無法出庭或改口供，包括向妻子提及「我未出來，你們都不要回來」；女童母親之後帶她到深圳，說「你父親叫我們快些回內地，不要上庭」。現年17歲的女童早前亦出庭作供，說叔父曾要求她「上庭化妝有多濃就多濃，衣著有多暴露就多暴露」，又要她講假話「玩串個party」；祖母則要求女童幫助父親，說「不幫他，你以後沒有嫁妝，你弟弟不知怎麼辦，你懂怎樣做」。



除祖父外其餘被告均罪成

4女3男陪審團周一退庭商議，終在昨早一致裁定女童父母意圖妨礙司法公正罪成，另女童父親、叔父及祖母串謀妨礙司法公正罪成，唯一脫罪的是女童祖父。女童父親及叔父得知裁決後不斷搖頭。法官李運騰把案件押後到周五聽取求情，下周一判刑。

大律師陸偉雄表示，重審女童父親的強姦案有違「一罪不能兩審」原則，但相信法庭在判刑時，會考慮作為加重刑罰的因素。