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父涉姦女案 官批父求脫罪不擇手段 4親屬妨司法公正最高囚6年半
3 小時前
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教唆改口供強姦性侵犯高等法院
父涉姦女案 官批父求脫罪不擇手段 4親屬妨司法公正最高囚6年半
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法官李運騰指案件駭人聽聞，各被告目無法紀，須重判以挽回公眾對法治的信心。(資料圖片)

一名13歲女童報警稱遭親生父親性侵後，父母及3名親屬涉要求她不要出庭或給假口供，陪審團早前裁定除祖父脫罪外，父親、母親、叔父和祖母4人妨礙司法公正罪成。法官昨判刑時指案件達至駭人聽聞的程度，各被告視法律為無物，如不重判，將難以反映公眾憤慨。他又斥女童父親為求脫罪不擇手段，行為自私之極，令人髮指，最終判囚６年半、母親則監禁3年9個月、祖母及叔父各判監4年9個月。

案中5名被告分別為女童父親(44歲)、母親(42歲)、叔父(39歲)、祖母(67歲)及祖父(65歲)。案發在2017年，當時13歲的女童在母親陪同下報警指控父親性侵犯，女童父母、叔父及祖母要求她不要出庭或給假口供，更在開審前被母親帶到深圳暫住，之後再在庭上改口供，最終父親強姦罪不成立。警方調查後拘捕女童的5名親人，控以妨礙司法公正。4女3男陪審團上周二裁定除祖父外，其餘4人妨礙司法公正罪成。

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官斥各被告目無法紀須重判
高等法院法官李運騰指，案情屬同類案件之中罕見，達至駭人聽聞的程度，批評各被告視法律為無物，目無法紀，須重判以挽回公眾對司法公正的信心及阻嚇他人犯案。他指4名被告本是女童的至親，有責任保護她，但卻反過來對付她。其中，法官說不會假設不改口供的話父親在強姦案的結果如何，但毫無疑問女童的口供被干擾，有權考慮他原本控罪的嚴重性，判刑要維護公眾對法治的信心。李官斥女童父親是案件的策劃和主事人，為求脫罪不擇手段、行為自私之極、令人髮指，就其意圖及串謀妨礙司法公正兩罪罪成共判監6年半。


法官：幫助家人非犯罪藉口
至於女童母親，法官指她報警揭發強姦案是想保護女兒，但容易被人唆擺，被丈夫甜言蜜語影響而犯案，雖然她並非主謀，但她的行為和角色不可或缺，最終判囚3年9個月。法官續指，叔父及祖母沒有得益，只是出於親情、愚孝，但幫助家人並非犯罪藉口，法庭須向社會發出明確信息，妨礙司法公正屬非常嚴重罪行，最終兩人各判囚4年9個月。

法官另提及少女患有抑鬱症，須求診精神科及服用藥物，而即將年滿18歲的她，將未能繼續入住院舍，相信她不會再與家人聯絡，可能「無家可歸、無依無靠」，希望社署跟進給予適當協助。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/父涉姦女案-官批父求脫罪不擇手段-4親屬妨司法公正最高囚6年半-281617
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