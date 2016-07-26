父親節前夕「升呢」D類 食肆望生意平母親節

周日是父親節，若食肆能提供「大枱」供全家人一起慶祝，對招徠客人有一定助力，而疫苗氣泡下「D類模式」餐飲處所每枱可增至8人，但要「升級」首要條件是全部員工必須完成接種兩針疫苗並滿14日。有食肆於父親節前夕剛符合資格，於尖沙咀的龍圖閣海鮮飯店負責人指，有員工將於明天「完成最後一棒」，即所有員工完成接種第二針滿14日，因此已向食環署申請「升呢」，望安排可提高入座。



D類食肆數量不多，按署方網上名單，截至昨晚僅有4間，惟有2間早前因違規「超時」營業，被罰「停賽」一周。D類食肆可每枱8人、堂食至凌晨2時等，條件是員工打齊兩針滿14日，客人也須已打一針。

龍圖閣海鮮飯店創辦人陳強表示，酒樓經營C區(員工接種一針，每枱6人、營業至午夜12時)近兩個月，最先保留酒樓三分二作B區，劃三分一作C區試行，「從慢慢有人問，到有人訂」逐漸有需求，C區現已擴展至三分二比例。參考經驗，明天起亦暫只將一枱作D區，他坦言劃出位置較初辦C區時更細，因為入座D區的顧客必須已打一針，條件較嚴苛，估計D區擴展佔食肆三分二面積要較長時間。

後日是父親節，飯店可以「升呢」安排，他表示純屬巧合，「因剛好有員工打完針滿14天」，順理成章申請變D類。他又指，以往母親節較父親節的入座情況好，飯店於上月母親節已劃出C區，但現時C枱的數量更多，周日預訂已達八成，估計當晚也會滿座，今年父親節生意額有望「追平」母親節。

不過，香港絕大部分食肆仍維持B類營運方式，其中喜尚集團季季紅風味酒家店長賴國偉表示，雖然也渴望升到C類，亦有顧客查詢可否一枱坐6人或以上，但因員工年紀較大，並非所有人適合打針，難強制員工接種，嘆父親節訂枱「好差」，「以往一晚可做兩輪」，對市況未感樂觀。