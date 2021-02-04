物以罕為貴｜俄羅斯稀有「鑽中鑽」 料為全球首次發現

俄羅斯發現罕有「鑽中鑽」，一顆0.62卡鑽石包裹著一顆0.02卡鑽石，專家估計逾8億年前形成，是全球首次發現如此複雜結構的鑽石。

英國《每日郵報》報道，「鑽中鑽」取名「馬特廖什卡鑽石」(Matryoshka diamond)，皆因其結構與俄羅斯著名的木製套娃娃(Matryoshka dolls)相似，專家在雅庫次克(Yakutia)一處鑽石礦做分類期間發現它。

料內鑽先形成

ALROSA地質發展與研究企業負責對這顆稀有「鑽中鑽」分析及研究，其初創部副總監Oleg Kovalchuk表示：「它確是獨一無二的渾然天成，尤其是自然是不喜歡空洞的。一般情況下，礦物會被另一些礦物取代，而不會形成空洞。」

專家發現，外層鑽石重0.62卡(0.124克)，面積為4.8X4.9X2.8毫米。內部空洞僅6立方毫米。被包著的鑽石則重0.02卡(0.004克)，面積為1.9X2.1X0.6毫米。經分析後，相信是內鑽首先形成，外鑽在隨後的礦石生成階段逐漸形成。

Kovalchuk表示：「我們最有興趣想知道外鑽與內鑽之間的空間是怎樣形成的。對此，我們有兩個假設。」他說，第一個假設是，一種礦石在形成期間把一顆鑽石包裹著，但其後它分解並消失。第二個假設是，一層多孔的多樣晶質鑽石因生成速度極快，可在一顆鑽石內部形成，其後一種「更進取的」覆蓋過程將它分解，因為物質被分解後留下空間，一顆鑽石便可以在另一顆鑽石的內部移動，形成了有內部空間的「鑽中鑽」。