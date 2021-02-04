Am730
Am730
Am730
Am730
News
物以罕為貴｜俄羅斯稀有「鑽中鑽」 料為全球首次發現
1 小時前
#Hashtags
鑽石鑽石礦鑽石鑑證礦石形成礦物
物以罕為貴｜俄羅斯稀有「鑽中鑽」 料為全球首次發現
news-images
「鑽中鑽」結構複雜，一顆鑽石包裹另一顆鑽石。(互聯網)
 news-images
俄羅斯罕有「鑽中鑽」。(互聯網)

俄羅斯發現罕有「鑽中鑽」，一顆0.62卡鑽石包裹著一顆0.02卡鑽石，專家估計逾8億年前形成，是全球首次發現如此複雜結構的鑽石。

英國《每日郵報》報道，「鑽中鑽」取名「馬特廖什卡鑽石」(Matryoshka diamond)，皆因其結構與俄羅斯著名的木製套娃娃(Matryoshka dolls)相似，專家在雅庫次克(Yakutia)一處鑽石礦做分類期間發現它。

料內鑽先形成

ALROSA地質發展與研究企業負責對這顆稀有「鑽中鑽」分析及研究，其初創部副總監Oleg Kovalchuk表示：「它確是獨一無二的渾然天成，尤其是自然是不喜歡空洞的。一般情況下，礦物會被另一些礦物取代，而不會形成空洞。」

專家發現，外層鑽石重0.62卡(0.124克)，面積為4.8X4.9X2.8毫米。內部空洞僅6立方毫米。被包著的鑽石則重0.02卡(0.004克)，面積為1.9X2.1X0.6毫米。經分析後，相信是內鑽首先形成，外鑽在隨後的礦石生成階段逐漸形成。

Kovalchuk表示：「我們最有興趣想知道外鑽與內鑽之間的空間是怎樣形成的。對此，我們有兩個假設。」他說，第一個假設是，一種礦石在形成期間把一顆鑽石包裹著，但其後它分解並消失。第二個假設是，一層多孔的多樣晶質鑽石因生成速度極快，可在一顆鑽石內部形成，其後一種「更進取的」覆蓋過程將它分解，因為物質被分解後留下空間，一顆鑽石便可以在另一顆鑽石的內部移動，形成了有內部空間的「鑽中鑽」。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/物以罕為貴｜俄羅斯稀有「鑽中鑽」-料為全球首次發現-275675
#Hashtags
鑽石鑽石礦鑽石鑑證礦石形成礦物
Am730

新冠肺炎｜法國強制所有醫護打疫苗  進入酒吧戲院須持病毒陰性證明

涉假日兼職無牌牙醫　兩外傭囚4個月及2個月

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
新冠肺炎｜法國強制所有醫護打疫苗  進入酒吧戲院須持病毒陰性證明
Am730
Am730
涉假日兼職無牌牙醫　兩外傭囚4個月及2個月
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多