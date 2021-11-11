物價上漲｜內地「柞菜一哥」涪陵榨菜加價 加幅最高19%

內地物價上漲，連柞菜都宣布加價！有「柞菜界茅台」之稱的內地「柞菜一哥」重慶涪陵榨菜發公告，指由於主要原料、包裝材料、能源成本等持續上漲，以及公司改良升級產品帶來的成本上升，部分產品出廠價格自上周五傍晚起上漲3%至19%不等。

四川「紅星新聞」報道，重慶、成都一些經銷商昨日已收到涪陵榨菜的加價通知，「烏江榨菜產品全線漲價，漲幅20%起，最多的一款漲價了(每袋)5毛(人民幣，下同)左右」、「70克和80克包裝的烏江榨菜，一箱漲了30元」。

涪陵榨菜：原料價格上漲三成

報道提到，在今年半年財報投資者交流會上，涪陵榨菜已透露，今年上半年原料價格整體上漲20%至30%，而原料在成本中佔約40%，「原料價格的變化自然會對下半年的毛利產生影響」，公司會謹慎研究加價問題。

對於涪陵榨菜加價，有內地網民吐糟，「不吃了」、「現在除了工資還有啥沒漲價啊」、「小老闆榨菜1.5元一包，整箱買1元一包。人家的利潤還是好好的。企業很正常。難道它們不在同一個國家嗎？」、「這本是大眾消費的東西，還一直同茅台一樣漲價，不死才怪」。

柞菜是由芥菜頭醃製而成。涪陵榨菜上月29日發布第三季業績，指受原材料價格上漲等因素影響，業績下滑明顯，營業收入6.08億元，按年增1.03%，淨利潤1.27億元，按年跌39.07%。回顧首兩季，首季營收為7.09億元，按年增46.86%，淨利潤2.03億元，按年增22.73%；第二季營收則為6.38億元，按年跌10.78%，淨利潤1.73億元，按年大跌27.57%。

內媒：13年來加價漲幅遠超茅台

早前有內地傳媒指出，涪陵榨菜自2008年起最少加價10次，主要產品烏江榨菜每包由0.5元漲至3元，漲幅達500%，遠超貴州茅台的275%，而市場上同類產品定價僅1.5至2.6元左右。報道又指，加價對涪陵榨菜業績貢獻相當大，但若再加價，遲早觸及「價格天花板」。報道還提到，屬於「配菜」的涪陵榨菜價格目前已比一包「主食」即食麵貴，加上有其他品牌柞菜甚至醃蘿蔔和四川泡菜等做替代品，消費者不再購買涪陵榨菜實屬正常。

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