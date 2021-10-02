特朗普下月推出新SNS平台TRUTH Social

正當Facebook準備改名，推出新服務之際，美國前總統特朗普就表示，會在下月推出他的社交媒體平台TRUTH Social，並表明是要對抗大型科網霸權。

在今年的1月總統選舉之後，特朗普先後被Twitter及Facebook封鎖，其後他與其支持者已表明會建立一個新的社交平台。特朗普旗下的Trump Media & Technology Group就宣布，TRUTH Social將會在下月邀請部分人士開戶，之後會於2022年的首3個月進行全國的推廣。

對抗大型科企

特朗普表示：「我們身處於一個容許大量塔利班在Twitter存在，而你們喜歡的美國總統就被禁言。所有人都問我，為什麼沒有人出來對抗大科技企業？好，現場我們來了！」

同時TMTG將會收購一間在Nasdaq上市的SPAC公司，讓TMTG可以上市。另外TMTG亦將推出自選影片的服務。