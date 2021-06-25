特朗普集團首席財務官否認逃稅 特朗普：調查具政治動機

美國前總統特朗普名下特朗普集團及公司首席財務官魏塞爾伯格被控逃稅，他們在法院否認逃稅及涉及稅務犯罪。特朗普更公開批評當局的調查具政治動機。

案件於紐約法院提堂，美國曼克頓檢察部門稱，案件可追溯至 2005年，73歲的魏塞爾伯格利用公司向高層人員提供的帳目以外利益逃稅，隱瞞 170多萬美元收入，逃稅超過 90萬美元，並獲 13萬多美元退稅。涉及稅務欺詐及偽造業務記錄等15項罪名，是紐約檢察當局經過2年多調查後，提出的首批指控。不過特朗普並沒有被起訴。

倘罪成最高囚15年

檢方稱，魏塞爾伯格與家人從特朗普處獲利，包括免費公寓、汽車和他一名孫輩就讀私人學校的費用，但並未對此納稅。這種福利通常被視為報酬，不納稅屬違法行為，若罪名成立，最高判監15年。

魏塞爾伯格向紐約檢察當局自首，被鎖上手扣出庭，代表他及特朗普集團的律師都否認控罪。檢察官形容魏塞爾伯格的行為肆無忌憚，欺詐行為長達15年，亦非商界的正常做法，又強調檢控與政治無關。