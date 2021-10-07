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特殊冬奧2023年舉行 香港特奧會望體育助社會共融
3 小時前
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冬奧體育智障國際特殊奧林匹克融合運動
特殊冬奧2023年舉行 香港特奧會望體育助社會共融
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(左起)香港特殊奧運會執行委員(義務秘書)何廸夫、香港特殊奧運會速度滑冰運動員黃兆妍、香港特殊奧運會主席林顥伊及香港特殊奧運會執行委員(健康運動員計劃)王健安出席活動，分享香港特殊奧運會的發展計劃。(香港特殊奧運會提供)
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香港特殊奧運會主席林顥伊表示，他們希望繼續推動智障人士融入社會。(香港特殊奧運會提供)

香港奧運代表團在數月前的東京奧運奪取佳績，連帶殘疾奧運會亦比以往更受港人關注，一同為香港運動員打氣。原來特殊奧林匹克的冬季賽事亦將在2023年1月於俄羅斯喀山舉行，香港亦會派出代表團參賽，香港特殊奧運會希望透過舉辦運動比賽及其他活動，推動智障運動員的身心發展，及社會共融精神。

透過運動助智障人士融入社會
香港特殊奧運會於1976年成立，是國際特殊奧林匹克成員之一，一直希望透過體育，推廣共融精神。香港特殊奧運會主席林顥伊表示，舉辦運動比賽對智障人士融入社會有正面影響，「智障人士參與體育比賽可以助他們鍛鍊體能及發展潛能，並建立自信和勇氣，讓他們融入社會。」續指香港特殊奧運會亦有舉辦「融合運動」，主流運動員與智障運動員一起參賽，加深大眾對他們的了解，更好地接納他們。

隨著疫情緩和，香港特殊奧運會將在11月下旬於圓洲角體育館舉行草地滾球比賽，12月中旬亦會於新咖啡灣泳灘舉行雪鞋競走比賽，協助運動員備戰世界賽，亦歡迎市民一同觀賽。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/特殊冬奧2023年舉行-香港特奧會望體育助社會共融-289485
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