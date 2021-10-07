特殊冬奧2023年舉行 香港特奧會望體育助社會共融

香港奧運代表團在數月前的東京奧運奪取佳績，連帶殘疾奧運會亦比以往更受港人關注，一同為香港運動員打氣。原來特殊奧林匹克的冬季賽事亦將在2023年1月於俄羅斯喀山舉行，香港亦會派出代表團參賽，香港特殊奧運會希望透過舉辦運動比賽及其他活動，推動智障運動員的身心發展，及社會共融精神。

透過運動助智障人士融入社會

香港特殊奧運會於1976年成立，是國際特殊奧林匹克成員之一，一直希望透過體育，推廣共融精神。香港特殊奧運會主席林顥伊表示，舉辦運動比賽對智障人士融入社會有正面影響，「智障人士參與體育比賽可以助他們鍛鍊體能及發展潛能，並建立自信和勇氣，讓他們融入社會。」續指香港特殊奧運會亦有舉辦「融合運動」，主流運動員與智障運動員一起參賽，加深大眾對他們的了解，更好地接納他們。

隨著疫情緩和，香港特殊奧運會將在11月下旬於圓洲角體育館舉行草地滾球比賽，12月中旬亦會於新咖啡灣泳灘舉行雪鞋競走比賽，協助運動員備戰世界賽，亦歡迎市民一同觀賽。