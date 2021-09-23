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特殊才能｜學校推薦計劃 不看DSE成績 考生可獲大學直接取錄
2 小時前
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學校推薦直接錄取計劃教育局JUPAS大學聯招過人才能文憑試
特殊才能｜學校推薦計劃 不看DSE成績 考生可獲大學直接取錄
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8大有140課程參與直接錄取計劃，以中文大學最多。(資料圖片)

教育局下學年(2022/23年度)起推行「學校推薦直接錄取計劃」，應考明年中學文憑試(DSE)並於同年9月升讀學士學位課程的中六學生，經學校推薦後可參與首屆計劃，並於下月起接受申請。教育局稱，冀為具有特定過人才能的學生提供多一個升讀大學的途徑。8間資助大學共提供約140個學士學位課程，其中以中大參與的課程最多、達57個。

教育局指，學校課程檢討專責小組於2020年9月向教育局提交的檢討報告中包含6個方向性建議，當中包括推行全新的直接錄取計劃。計劃旨在認同一些在特定範疇具有過人才能，而有關才能未必能透過文憑試獲全面評核的學生，提供機會讓本港大學考慮直接錄取。

首屆計劃提名期由10月6日至12月8日。每間中學可推薦兩名學生參與，每名學生可報讀一個參與計劃的指定教資會資助學士學位課程。但獲推薦的學生，須與一般中六學生一樣，透過大學聯招(JUPAS)報讀大學課程，並如期赴考文憑試，以免限制升學機會。

8間大學共約140個指定學士學位課程有參與直接錄取計劃，以中文大學最多有57個課程，其次香港大學亦提供約30個課程。大學不同學科的入讀要求。大學稍後會為學生安排面試，並在明年文憑試成績公布前，通知獲直接錄取的學生；而學生亦要在放榜前回覆是否接受直接取錄，如接受的話，JUPAS將不會繼續處理申請。

特殊才能｜學校推薦計劃 不看DSE成績 考生可獲大學直接取錄

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/特殊才能｜學校推薦計劃-不看dse成績-考生可獲大學直接取錄-286091
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