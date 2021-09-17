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特殊需要學生創動畫宣傳片 教育大眾車廂禮儀
1 小時前
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智力障礙匡智屯門晨輝學校九巴電腦動畫乘車要安靜行入車廂中間按鐘下車
特殊需要學生創動畫宣傳片 教育大眾車廂禮儀

患智力障礙的孩童只要有適當的訓練，同樣可以有超卓技能。匡智屯門晨輝學校學生去年疫情期間學習電腦繪畫，其中9名學生於5月起學習製電腦動畫，製作出3條有關巴士車廂禮儀短片，並獲九巴認可，全線巴士站屏幕今日起播放，教導大眾乘車要安靜、行入車廂中間和按鐘下車等。

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(前排左起)梁家謙、黃樂天、古俊賢、洪鍶浩；(後排左起)梁柏賢、劉美嫻、鍾泳希，均有分參與製作。(何美澄攝)
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梁柏賢繪製出像真的車廂。

學校去年起與社福組織合作，教導年約13至15歲的學生電腦繪畫，學生成功用程式設計出自己的作品，更印成貼紙；今年4月與九巴合作，學生學習電腦動畫後，製作出3條車廂禮儀動畫片供九巴使用。

3段影片分別長30秒，包括「唔該我想靜靜呀！」、「流浮山日落記」及「上車行入D乘客舒服D」，劇情、角色設定及互動由9名學生一手包辦，學生將各自的興趣及對巴士的情意結，融入動畫片的創作中。

學生梁家謙負責「流浮山日落記」的人物繪畫，他的「專長」是記得歷屆港姐的名字，亦對於電視台藝人情有獨鍾，短片亦加入「掌門人」及和服美人；梁柏賢的臨摹能力很高，則負責製作車廂。參與的學生另包括鍾泳希、黃樂天、古俊賢、劉美嫻、洪鍶浩、何梓霆及吳嘉信，當中有人喜歡司機，負責繪畫卡通版車長，有人創作出「MEMO俠」負責呼籲乘客「靜一靜」。

該校校長源學森透露，該9名學生7人有自閉症，他坦言當初最擔心是患自閉症的學生無法接受外界批評，「又擔心佢哋做得唔好」，但樂見學生在過程中學懂配合別人的要求，亦可一嘗未來外出工作的滋味。黃樂天的媽媽亦指，兒子在過程中被3至4次要求修改設計，過程中亦有不愉快，她對兒子解釋「你第日返工，人哋唔收貨就唔要你」。她憶述，從前兒子被人批評脾氣大，但經過這次動畫製作的體驗後，學習了接受意見，更學懂與人溝通。

九巴公司傳訊及公共事務部經理吳家敏坦言，學生的表現出乎她的預期，匯報時亦較她想像中表現更好。片段將由今日起於全線九巴車站的屏幕播放，每月固定播放一條，本月先播「唔該我想靜靜呀！」另外兩條則分別於10月及11月開始播放。

特殊需要學生創動畫宣傳片 教育大眾車廂禮儀

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/特殊需要學生創動畫宣傳片-教育大眾車廂禮儀-286317
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