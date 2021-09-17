特殊需要學生創動畫宣傳片 教育大眾車廂禮儀

患智力障礙的孩童只要有適當的訓練，同樣可以有超卓技能。匡智屯門晨輝學校學生去年疫情期間學習電腦繪畫，其中9名學生於5月起學習製電腦動畫，製作出3條有關巴士車廂禮儀短片，並獲九巴認可，全線巴士站屏幕今日起播放，教導大眾乘車要安靜、行入車廂中間和按鐘下車等。

學校去年起與社福組織合作，教導年約13至15歲的學生電腦繪畫，學生成功用程式設計出自己的作品，更印成貼紙；今年4月與九巴合作，學生學習電腦動畫後，製作出3條車廂禮儀動畫片供九巴使用。

3段影片分別長30秒，包括「唔該我想靜靜呀！」、「流浮山日落記」及「上車行入D乘客舒服D」，劇情、角色設定及互動由9名學生一手包辦，學生將各自的興趣及對巴士的情意結，融入動畫片的創作中。

學生梁家謙負責「流浮山日落記」的人物繪畫，他的「專長」是記得歷屆港姐的名字，亦對於電視台藝人情有獨鍾，短片亦加入「掌門人」及和服美人；梁柏賢的臨摹能力很高，則負責製作車廂。參與的學生另包括鍾泳希、黃樂天、古俊賢、劉美嫻、洪鍶浩、何梓霆及吳嘉信，當中有人喜歡司機，負責繪畫卡通版車長，有人創作出「MEMO俠」負責呼籲乘客「靜一靜」。

該校校長源學森透露，該9名學生7人有自閉症，他坦言當初最擔心是患自閉症的學生無法接受外界批評，「又擔心佢哋做得唔好」，但樂見學生在過程中學懂配合別人的要求，亦可一嘗未來外出工作的滋味。黃樂天的媽媽亦指，兒子在過程中被3至4次要求修改設計，過程中亦有不愉快，她對兒子解釋「你第日返工，人哋唔收貨就唔要你」。她憶述，從前兒子被人批評脾氣大，但經過這次動畫製作的體驗後，學習了接受意見，更學懂與人溝通。

九巴公司傳訊及公共事務部經理吳家敏坦言，學生的表現出乎她的預期，匯報時亦較她想像中表現更好。片段將由今日起於全線九巴車站的屏幕播放，每月固定播放一條，本月先播「唔該我想靜靜呀！」另外兩條則分別於10月及11月開始播放。

特殊需要學生創動畫宣傳片 教育大眾車廂禮儀