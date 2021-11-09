特首三司長評分齊跌 鄧炳強續成最受歡迎局長

香港研究協會公布港府滿意度調查，結果顯示特首林鄭月娥和3名司長的評分都下跌，其中律政司長鄭若驊的評分持續墊底，僅得1.81分。至於最受歡迎局長，就由保安局長鄧炳強繼續居榜首。

鄭若驊評分三司中持續墊底

調查是在本月1日至8日訪問了1,048名成年市民，調查他們對行政長官、司局長及特區政府的滿意度，當中1分為「非常不滿意」，5分為「非常滿意」。結果發現，特首及3名司長評分均下跌，林鄭月娥最新評分為1.91分，較10月調查跌0.13分；3名司長中，評分最高的是財政司長陳茂波(2.24分)、其次是政務司長李家超(2.00分)，最後是律政司長鄭若驊(1.81分)，3位司長評分悉數下跌，當中以陳茂波的評分下跌最多。

至於最受歡迎局長，由保安局長鄧炳強繼續居榜首，評分為2.21分；第二位為環境局長黃錦星，錄得2.20分；第三位是獲得2.13分的創新及科技局長薛永恒。

施政表現 房屋政策評分連續十次包尾

調查亦發現，特區政府9項施政表現，評分均錄得下跌，當中以「改善社會福利」評分下跌最多，跌0.22分至1.98分；評分最高的為「維護國家與香港利益」，錄得2.3分；評分最低的為「紓緩房屋問題」，錄得1.8分，並且已是連續第十次位居榜末，協會認為這反映市民對政府處理房屋問題持續不滿。

協會指出，調查結果反映市民對港府工作感到不滿意，促請當局認真反思施政不足之處，期望未來做得更好，並回應公眾關注的民生訴求，以爭取更多市民的信任和支持。

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