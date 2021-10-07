特首探訪過渡房屋住戶 重申多管齊下增加房屋和土地供應

行政長官林鄭月娥由運輸及房屋局長陳帆陪同下，今日到訪由樂善堂營運的過渡性房屋項目，並探訪四戶家庭，了解他們的生活。受訪家庭原居於劏房，對新居環境、服務，以至鄰里互助的氣氛均十分滿意，並指租金壓力也大為減輕。

林鄭月娥表示，本屆政府突破思維，積極利用一些短期閒置的土地以增加過渡性房屋供應。她每次探訪搬到這些房屋的家庭，都深深感受到他們發自內心的喜悅，特別是有小朋友的家庭，原因是較寬敞的空間能為孩子提供學習環境。



民商官合作提供2萬過渡房屋

透過民商官多方合作，政府已覓得足夠土地提供原先承諾目標的1.5萬個過渡性房屋單位。林鄭月娥在施政報告宣布額外提供5,000個單位，令未來數年的整體供應增至二萬個，相關資助額也由83億元增至116億元。



此外，政府推行現金津貼試行計劃，已向約五萬個合資格一般公屋申請住戶派發津貼。至於劏房租務管制條例，若獲立法會通過，會於明年1月生效，為劏房租客提供合理和有效保障。

林鄭月娥說，政府會繼續持之以恆、多管齊下增加房屋和土地供應。若施政報告提出的多項措施得以落實，由政府主導的土地供應在未來20至25年將提供100萬個公私營房屋單位，徹底解決上樓難、上車難的問題，她希望社會大眾支持和配合政府改善民生的工作。