特首選委戰將用電子選民登記冊 當日發燒有特別安排

下月19日將舉行特首選委界別分組選舉，資審會昨公布審查結果，1,015名個人候選人、310名當然委員、156經提名產生委員的提名有效，有兩人被裁定提名無效，身為當然委員的立法會議員鄭松泰因此即時被搋奪議員資格(DQ)。立法會主席梁君彥指，鄭的議席於即日喪失，會支付其薪津至昨日為止，即不會追討過去薪津。選管會晚上舉行簡介會，指今次率先試用電子選民登記冊，選票屆時須拉開口罩確認身份，並以平板電腦掃描身份證後再發放選票；若選民當日發燒亦可投票，當局會安排到特別投票間，使用後會消毒。

陳沛然未有登選為選委

梁君彥指早前已收到李家超通知，回應記者問及立法會缺乏泛民代表的民意指，最近的會議都有不同界別議員反映不同意見，又引用公民黨的說法，指並非反對派就反對政府，「支持政府最多就係反對派」，並強調現時仍有温和民主派議員。至於最後一位非建制派立法會議員陳沛然，未有登記為當然選委。

另外一名被裁定提名無效的保險界選委參選人蔡志堅，未有登記為地方選民，不符基本條件；根據選委會網站文件顯示，他自稱企業家，沒有政治聯繫。