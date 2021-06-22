犯罪集團涉騙取求職者資料開戶洗黑錢 兩地執法部門拘13人

警方財富情報及調查科過去3日聯同內地執法機關展開「炫博行動」，打擊非法收受賭注及洗黑錢，成功瓦解一個以求職為名，騙取個人資料以清洗黑錢的犯罪集團，涉款約5,300萬元。行動中拘捕13人，包括一名在河南被捕的29歲男子。

財富情報及調查科高級警司鄭麗琪(圖中)表示，一個經營非法賭博網站的犯罪集團在網上以「筍工」為名吸引應徵，取得過百名港人身份證及相片，再轉交由1名內地成員「改圖」，包括改身份證號碼等，再用於在港開設儲值支付工具戶口洗黑錢及收受非法賭注，集團由2019年6月運作至今年4月，處理了5300萬元的犯罪得益。警方未有透露涉及的支付工具，指犯罪集團以迂迴方式，目的是增加追查難度，強調會與不同地方執法部門合作，打擊犯罪活動。



行動中警方搜查多個處所，包括一個火炭工廈單位，拘捕12人，年齡20至42歲，他們涉嫌洗黑錢、偽造文書、串謀收受賭注等。而內地執法部門在河南省拘捕一名29歲內地男子。行動中，檢獲大量現金、電腦及電話卡，並凍結被捕人士162萬元資產。

警方提醒市民，臨近暑假，可能會心急找工作，但不要隨意將身份證資料交予他人，亦不要輕易將銀行戶口借予他人。