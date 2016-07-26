狂風大雨來襲 今料掛3號風球

踏入10月本港未感秋意，卻受「秋颱」影響。天文台昨傍晚指，徘徊在南海中部離香港西南偏南的熱帶低氣壓會逐漸增強，並在今日(8日)開始採取較偏北的路徑，逐漸移向海南島一帶，較之前預測更接近廣東沿岸。天文台會於今早時分考慮直接發出3號風球，取代強烈季候風信號，市民今早出門前記緊要留意最新天氣消息。

天文台指，受東北季候風與該熱帶氣旋的共同影響，廣東沿岸今日至周日初時風勢頗大，有狂風大雨，離岸及高地間中吹烈風，海面有大浪及湧浪；下周初華南則普遍晴朗，天氣乾燥，早上稍涼。天文台指，本港10月受熱帶氣旋影響並不罕見，過去30年的10月平均有0.6個熱帶氣旋進入香港500公里範圍內，而去年的熱帶氣旋「浪卡」及「沙德爾」亦曾分別掛8號及3號波。秋颱容易與東北季候風相關的系統影響，路徑和強度變化較大，據天文台早前有解釋，本地天氣視乎秋颱的位置和東北季候風的強度而變化，「可乾可濕，可晴可雨」，而兩者共同效應影響下，風力普遍會較強。至於天文台「跳過1號戒備」而直接發出3號風球則非首次，去年7月31日熱帶風暴「森拉克」迫近香港，風力增強，天文台亦曾直接掛3號波。



狂風大雨來襲 今料掛3號風球