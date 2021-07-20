狂風驟雨 熱帶低氣壓昨晚最接近本港 3號波今早料短暫維持

隨著一股熱帶低氣壓逼近，為本港帶來不穩定天氣。天文台於昨午4時25分發出三號強風信號，預計該熱帶低氣壓於昨晚最接近本港，但料三號強風信號會在今早維持一段時間，今日間中有驟雨及狂風，局部地區有雷暴，雨勢有時頗大。



天文台自周一(2日)晚上9時40分發出一號戒備信號，懸掛18小時45分鐘後，於昨午4時25分改發三號強風信號。教育局宣布幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校須停課。昨午約4時，天文台於昂坪及長洲，分別錄得的最高持續風速為每小時58及47公里，最高陣風分別為每小時74及55公里。



旺角塌8米長樹椏壓傷老翁

位於南海北部的熱帶低氣壓向東緩慢移動，橫過廣東沿岸海域，天文台昨傍晚預計該熱帶低氣壓昨晚最接近香港，其後在本港以南約100公里左右掠過。天文台指，除非該熱帶低氣壓顯著增強及進一步靠近香港，本港普遍吹烈風的機會較低，三號強風信號將於今早維持一段時間。展望未來數天，該熱帶低氣壓相關的雨帶會繼續為香港帶來驟雨及狂風，海面亦有湧浪。



本港昨日不時下著大雨，或加劇一些「有病」樹木塌下危機，一名80歲老翁昨早8時許，在旺角園圃街雀鳥花園閒坐時，一棵15米高的鳳凰木，其中約半米粗、8米長的樹椏折斷墜下，壓毀附近一間店舖的帆布簷篷，老翁亦走避不及壓中腰部，清醒送往廣華醫院治理。