猥褻女下屬不構成犯罪 阿里前員工治安拘留15日

阿里巴巴女員工遭強制猥褻案告一段落，山東濟南市槐蔭區檢察院前晚通報，姓王上司實施的強制猥褻不構成犯罪，不批准逮捕，當地警方隨後亦通報稱，對王男終止偵查，並按治安管理法處以15日拘留。由於王男已被刑事拘留及監視居住27日，昨凌晨1時已獲釋。堅稱丈夫被當事人勾引「有錯無罪」的王妻表示，考慮控告當事人，看丈夫如何決定。



在事件中被推上風口浪尖的阿里巴巴昨回應事件，指「事實已經澄清，司法已有定論……我們始終相信正義的力量，始終相信善意」，又指整件事對阿里巴巴及全體員工都產生深刻觸動，「我們會以此為鑑，不斷提升和完善自己」。

阿里巴巴姓周女員工上月初在阿里巴巴內部平台控訴，7月底於濟南出差期間被姓張客戶非禮，並遭王男強姦，已報警並知會管理層，但管理層遲遲不處理王男。周女還持大聲公和傳單到飯堂公開事件，引發輿論風波。阿里巴巴隨後解僱王男，永不錄用，兩名管理層引咎辭職。



律師讚王男有位好妻子

警方上月10日正式立案調查，證實張男涉嫌強制猥褻周女，檢察院亦於上月25日宣布，張男涉嫌強制猥褻犯罪，批准逮捕。至於王男所為因何不構成犯罪，王男的代表律師表示，因為王男相關行為「情節輕微」。代表律師還讚嘆，王男「有位好妻子」，不斷為案件奔走。



處罰屬猥褻行為頂點

根據內地刑法，構成犯罪的強制猥褻，是「以暴力、脅迫或者其他方法強制猥褻他人或者侮辱婦女的」或「聚眾或者在公共場所當眾犯前款罪的，或者有其他惡劣情節的」。至於以治安管理法作出處罰，則是基於「猥褻」一條，而且治安拘留15日，是屬於猥褻他人「情節嚴重」的頂點處罰。