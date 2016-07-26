啟德醫院地基沉降超標 醫管局隔5日始公布

熱帶風暴「獅子山」上周襲港，醫管局今日(13日)公布，啟德發展區新急症醫院工程地點內的4個監測點，上周五(8日)錄得沉降記錄超逾25毫米的預設停工指標，當局當日已按既定機制，即時要求承建商停止相關地基工程，並進行整體及全面性評估，目前情況已趨穩定。

事隔5日，醫管局發稿交代事件，表示當日已就沉降超標通知相關政府部門，包括路政署、委託醫管局進行工程的建築署，及後亦已通知負責鄰近構築物和公用設施的相關部門。

鄰近沉降幅度符合安全水平

醫管局亦派員視察工地附近的香港兒童醫院及觀塘繞道等周邊構築物及公用設施，發現沉降幅度仍然符合工程項目的預設安全水平，只錄得低於預設安全指標的輕微沉降，而承建商的獨立檢測顧問已為有關設施作進一步檢查及評估，並確認目前有關設施的結構及其運作仍然安全。另外，醫管局已安排承建商進行加固措施，包括以灌漿方法改善鄰近地質情況，目前有關的沉降情況已趨穩定。