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獨立運作 監警會接617宗反修例須匯報投訴 新主席王沛詩：如濫用投訴會保護警員
1 小時前
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監警會反修例運動須匯報投訴王沛詩投訴警察課行咇易
獨立運作 監警會接617宗反修例須匯報投訴 新主席王沛詩：如濫用投訴會保護警員
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王沛詩(中)交代上任感言後便離開，沒有接受記者提問。(林俊源攝)
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「行咇易」手機有雷射警徽讓市民識別。(警方影片截圖)

監警會跟警方昨舉行公開例行會議，本月初上任主席的王沛詩首次在席。王沛詩是立法會議員廖長江妻子，亦是最低工資委員會主席，她在會後見傳媒，稱監警會未來會繼續獨立運作，以證據為依歸，確保投訴人及被投訴的警務人員獲公平公正對待。
 

王沛詩曾於2005年至2010年擔任監警會(2009前稱警監會)委員，她在會後發表簡短講話，感謝前主席梁定邦過去3年的付出和貢獻，以及去年副主席及各委員的努力，往後她會與委員繼續緊守崗位，維護兩層投訴制度。她又指如果證實個別警員證實有過失，不論職級和職位，監警會定當指出；但若發現有人濫用投訴機制，作無理虛假的指控，監警會會不偏不倚，保護警員，還警員公道。不過，她交代完上任感受後便稱有其他公務，未有回應提問便離開。


監警會稱，前年6月至今年5月，有1,948宗投訴跟反修例公眾活動有關，當中須匯報投訴有617宗，七成屬不禮貌、疏忽職守等輕微性質；三成屬嚴重，以濫用職權最多。警方暫時提交484宗報告，佔須匯報投訴總數的四成八。監警會通過了369宗，其中10宗屬指控屬實、未經舉報屬實等，包括粗言穢語。


另外，警方代表亦在會議上介紹「行咇易」應用程式，指警員毋須再經通訊機向電台查詢被截查人士資料，截查時間由約4分鐘減至1分鐘，認為新系統減少了不必要衝突，亦毋須在公眾場合說出被截查者的個人資料，有助保障私隱，同時令999電台有更多時間處理其他的市民求助個案。


警方強調，「行咇易」與傳統向電台查詢的方法一樣，都是使用同一資料庫，強調警員沒有得到比以前更多的資料。警方又指，「行咇易」只能在公務手機使用，手機有雷射警徽讓市民識別，程式不容許複製、截圖或拍照，亦安裝了防偷窺貼膜，確保被截查人士的資料不易被其他人看到，而警員只可在當值時查閱資料庫。警方表示，目前有約1,200警員使用「行咇易」，8月將增加使用「行咇易」的警員至3,000人，涵蓋全線機動部隊人員及部分軍裝巡邏小隊人員。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/獨立運作-監警會接617宗反修例須匯報投訴-新主席王沛詩：如濫用投訴會保護警員-272985
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