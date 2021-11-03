獲貝索斯邀上太空索價2.1億 影星湯漢斯覺唔值拒絕

富豪展開太空旅遊競賽，荷李活影星湯漢斯(Tom Hanks)卻興致缺缺。他為宣傳主演的新科幻電影《Finch》上清談節目《Jimmy Kimmel Live!》接受訪問。被主持Jimmy Kimmel問及亞馬遜創辦人貝索斯是否真的邀請了他坐「藍色起源」的火箭上太空，曾拍電影《阿波羅13號》飾演太空人的湯漢斯答：「有呀，但要我俾錢。好似要俾2,800萬美元(約2.18億港元)左右，我俾得起，Jimmy，我是真的俾得起，但唔會俾。你知，我們現在也可以模擬到太空的無重狀態經驗。」

即席演到太空旅遊 湯漢斯：唔使花錢

鬼馬的湯漢斯即席扮乘太空船上太空，展開20分鐘的太空旅遊，攤在椅子上震動身體扮坐在太空船內升空的4分鐘，然後解開安全帶，扮在無重狀態下飄浮，大叫「嘩，難以置信！」七情上面，最後再攤在椅子上震動身驅扮旅程完畢往地面下降。湯漢斯說，「我唔使花2,800萬美元」。主持人問，如果免費呢？湯漢斯說，會視乎情況，只會為了樂趣。言下之意，似乎是不想為他人宣傳而上太空。

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