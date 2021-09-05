王偉中形容深港親如兄弟 中聯辦指前海方案如同及時雨

特首林鄭月娥昨帶領多名司局長，組成18人代表團到深圳出席深港合作會議，以及香港培橋書院的大灣區分校開學禮。林鄭向深圳市委書記王偉中稱，現時全港市民的盼望，「是能早日逐步有序恢復免檢疫到內地」，並感謝對方政府在疫情期間，大力支持香港抗疫。王則指，深港兩地關係密切，聯手抗疫令兩地關係更加牢固；中央政府公布深化前海方案，中聯辦形容方案為香港的及時雨。

王偉中指，深港兩地攜手抗疫，「親如兄弟的關係更加穩固」，會全面落實中央要求，全力支持香港融入國家發展大局。會後雙方簽署多項合作協議，包括套深港科技創新合作區的項目、港大與深圳市政府在深圳合作辦學的計劃等。

中央政府昨公布《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，目標於2025年建立更高層次的開放型經濟新體制，實施範圍由不足15平方公里，擴展至逾120平方公里；又提到在不危害國家安全前提下，在CEPA框架內，支持前海對港澳擴大服務開放。中聯辦發言人表示，在香港走出陰霾的關鍵時期，形容方案如同一場「及時雨」。

