王室恩怨｜亨利梅根好友爆料︰王室多次討論阿奇膚色 質疑是否出自「未來君主」之口

英國亨利王子妻子梅根，早前曾在奧花雲費的訪問中，大爆有王室成員曾討論阿奇的膚色有多深，成為國際焦點。英國《星期日郵報》報道，有與亨利及梅根相熟的王室記者，爆料稱王室內曾不止一次討論阿奇的膚色，更隱晦表示，若帶出此種族話題的是未來一國之君，公眾有知情權。

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亨利及梅根好友、王室記者斯科比(Omid Scobie)上周五在倫敦出席外國記者協會活動時爆料，聲稱王室其實曾多次討論阿奇膚色。他聲稱在首次有關阿奇膚色的對話出現後，尚有「後續對話」(follow up conversations)，指知道首次對話的王室成員相繼發聲，有些人顯得沒甚同情心，言論由一人變成多人言論，對亨利夫婦造成更大困擾。

斯科比拒絕回答是否知道誰人牽頭談論阿奇膚色，指自己的消息來源單一，難以核實，但他反問︰「目前最大關注點是『那是否王室高層、未來一國之君所說的呢？』若是的話，我們作為公眾當然有知情權，因為那人將成為我們君主及英聯邦之首。若其對種族問題有一套看法，我們應當知道。」