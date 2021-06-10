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王室恩怨｜王室與亨利夫婦爆爭拗感傷心 愛德華王子：遠離事件最安全
2021-06-10
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王室恩怨｜王室與亨利夫婦爆爭拗感傷心 愛德華王子：遠離事件最安全
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對亨利夫婦上周添女兒，愛德華王子說他們都送上祝福。(互聯網)
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繼專訪後，亨利夫婦在女兒改名一事上又鬧出風波。(資料圖片)

英國亨利王子與妻子梅根不再履行王室高層成員職務，其叔叔、英女王孻仔愛德華王子和妻子蘇菲獲重用分擔王室工作，愛德華王子分別接受美國有線新聞網絡(CNN)和英國廣播公司(BBC)訪問，談及亨利夫婦與王室鬧不和一事，稱對事件感到非常傷心，對所有人來說都是艱難的，但大家始終是一家人，又說自己避免捲入這場爭拗，「我遠離事件，這是最安全的位置」。

女兒改名鬧風波

被問及亨利上周出生的女兒以英女王幼時暱稱Lilibet命名，愛德華無直接回應，說：「我們祝他們快樂，那是非常棒的消息，我絕對希望他們快樂。」亨利夫婦的一言一行似乎都難避免是非，有王室支持者質疑亨利夫婦在女兒改名一事上，有沒有問准英女王使用她的暱稱，有報道指兩人只是通知女王此事，接近夫婦兩人的消息人士堅稱有問准，但BBC周三卻引述白金漢宮高層稱，他們並無徵求女王批准。最新發展是亨利警告會對BBC的報道採取法律行動。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/王室恩怨｜王室與亨利夫婦爆爭拗感傷心-愛德華王子：遠離事件最安全-271474
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