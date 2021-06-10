王室恩怨｜英媒爆查理斯不讓阿奇獲王子封號 觸發亨利梅根受訪指控王室

英國《星期日郵報》報道，英國王儲查理斯擬登基後，為王室制度「瘦身」減開支，將縮減王室家庭要員人數，並決定不會讓二兒子亨利的長子阿奇獲王子封號。報道指，此舉似乎引發亨利和妻子梅根接受美國傳媒連番訪問，踢爆與王室之間的不和，亨利更指查理斯因成長環境不懂做父親。

在英國，君主的孫子女可獲封王子和公主，但查理斯認為公眾不想為一個不斷擴大的王室承擔開支；該報道引述接近亨利夫婦的消息人士稱，查理斯向夫婦兩人表示，他繼承王位後將修改《英王制誥》，阿奇將不獲封為王子。查理斯此決定導致亨利與親人的關係跌至危險新低點。

報道指，為縮減王室開支，查理斯與弟弟安德魯王子一直為後者的兩名女兒尤金妮公主和比阿特麗斯公主獲安全保護爭論不休，亨利和梅根料不到此問題會燒到他們身上。梅根之前接受美國名嘴奧花雲費訪問時，曾控訴阿奇不獲王子封號，因而不獲安全保護。據悉，亨利夫婦一直以為查理斯登基後，他們兒子將獲封王子。