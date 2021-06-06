王室恩怨｜英王室網頁更新 亨利夫婦「降級」相片後過愛德華夫婦

英國亨利王子和妻子梅根移居美國、淡出英國王室，加上最近接受美國傳媒訪問披露與王室成員之間的不和，英國王室官網原來已更新王室網頁的家族圖片「排位」；英女王的圖片單獨放在頁頂，王位第一和第二順位繼承人王儲查理斯和長子威廉王子的相片放在首位和第二位，兩人旁邊圖片是他們的妻子卡米拉和凱特。亨利和梅根的相片原分別放在威廉和凱特之後，但在更新後，兩人連降數級，反觀英女王女兒安妮公主連升多級，相片在威廉王子後面，取代了亨利，捲入性醜聞的安德魯王子地位不但無降反「升呢」，相片放在姊姊安妮公主旁邊。至於過往相當低調的愛德華王子和妻子蘇菲，兩人相片放在姊姊安妮和哥哥安德魯之後，然後才是亨利和梅根的相片，愛德華王子夫婦原在亨利夫婦之後。撇開頭兩位王位繼承人，新排位似乎是按英女王子女的長幼排序。

雖然相片已被「降級」，但仍有網民不滿不再擔任王室高層角色的亨利夫婦為何在王室網頁仍有得留低，指兩人已不執行王室公務，也長時間留在美國，為何王室網頁仍有他們的宣傳照。未來王位繼承人查理斯有意縮減王室體制，報道指他可能會讓弟弟愛德華王子分擔工作，而蘇菲在英女王喪夫後一直陪伴身旁，地位也得以提升。至於緋聞纏身的安德魯王子似乎想趁亨利夫婦淡出，再次活躍於王室公務。