王毅批評一些國家毒化人權領域國際合作

國務委員兼外長王毅與意大利外長迪馬約通電話，談及剛展開的新一屆聯合國人權理事會會議，闡述中方的嚴正立場。

新華社報道，王毅向迪馬約表示中方希望與意大利加強戰略溝通及鞏固戰略互信，繼續推進共建「一帶一路」。

王毅批評，一些國家罔顧基本事實，對中方進行抹黑攻擊，將人權問題政治化，干擾了人權理事會的正常議程，毒化了人權領域的國際合作，違背了不干涉內政的國際關係準則，註定不會得逞。他表示，公道自在人心，相信今次會議上，同樣會有更多主持公道的國家，支持中方的正當立場。

王毅又表示，中方讚賞意大利奉行對華友好政策，願意支持意大利做好二十國集團主席國，為加強國際抗疫合作和全球經濟治理作出積極貢獻，期望歐方堅持戰略自主，踐行真正的多邊主義，推動中歐關係行穩致遠。

意大利外長：意中關係強勁和持續

迪馬約表示，意中關係是強勁和持續的，意方希望同中方推進「一帶一路」建設，加強能源、工業、第三方市場合作，以明年意中文化旅遊年為契機，增進兩國人文交流。