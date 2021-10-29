王毅批評美國等個別國家破壞台海穩定

國務委員兼外長王毅到意大利羅馬出席二十國集團峰會，批評美國損害《聯合國憲章》的宗旨及原則，破壞台海和平穩定。

對美國近日表示支持台灣積極、有意義參與聯合國體系。王毅重申世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣除了作為中國的一部分，沒有其他的國際法地位，這已經成為國際社會的普遍共識和國際關係準則。

王毅提到聯合國大會1971年壓倒性通過決議，恢復新中國在聯合國的合法席位，已從政治、法律及程序上徹底解決了中國在聯合國及國際機構中的代表權問題。他批評美國等個別國家近來企圖在台灣問題上搞突破，違背與中國建交時所做的政治承諾，損害《聯合國憲章》宗旨和原則，也是對台海和平穩定的破壞，強調這些國家50年前就阻攔不了一個中國原則，在21世紀的今天更不可能得逞，如果一意孤行，必將付出應有的代價。

王毅晤南韓外長 稱樂見朝美重啟對話

王毅亦在羅馬會見南韓外長鄭義溶，是兩人相隔個半月再次會面。王毅表示，近來朝鮮半島形勢出現一些新變化，中方支持南北改善和發展關係，樂見朝美適時重啟對話，重申中方一貫主張南北雙方作為半島的主人，應當發揮更積極主動的作用，中方支持一切有助於推動半島問題政治解決進程的努力和建議，將繼續為維護半島和地區和平穩定發揮建設性作用。

南韓外交部表示，兩人就終戰宣言及重啟半島和平進程方案，進行深入而坦誠的對話。鄭義溶強調，中韓有必要為促進電影等文創領域交流開展合作，雙方一致商定今後繼續擴大高層對話，進一步發展兩國戰略合作夥伴關係。

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