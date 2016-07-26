王毅斥美日等國藉涉疆涉港問題攻擊中國

國務委員兼外長王毅在出席東亞峰會外長會期間嚴厲駁斥美國、日本等個別國家，以人權為由就新疆、香港問題攻擊中國。

新華社報道，王毅在美國及日本等國家提出關於新疆及香港的問題後當場要求再度發言，王毅指新疆及香港事務都是中國內政，其他國家對此指手畫腳、造謠抹黑，嚴重違反國際關係基本準則及國家主權平等原則，「你們來一次我們就堅決批駁一次」。

王毅：七成港民眾對當前局勢感滿意

王毅指，《港區國安法》制定及選舉制度改革恢復了香港的穩定，令一國兩制行穩致遠，七成香港民眾對當前局勢感到滿意，質疑美國等國家竟然還要表達所謂關切，是否要令香港重回混亂動蕩，讓港獨勢力再次上街。

王毅又指，新疆自治區政府本著公開透明態度，多次用事實和數據駁斥各種謊言，美國對此視而不見，是典型的西方式傲慢和無理，新疆維吾爾族人口平均壽命及收入都有增長，沒有種族滅絕之說，並指美國當年屠殺印第安人才是真正的種絕滅絕。

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