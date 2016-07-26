中歐關係｜王毅與博雷利對話 提及香港及台灣問題

國務委員兼外長王毅，以視頻方式與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利(Josep Borrell)舉行中歐高級別戰略對話。

博雷利與王毅討論歐中關係、國際和包括阿富汗、緬甸及印度太平洋等區域問題，亦談到氣候變化和對抗疫情等全球性挑戰。雙方討論人權問題時曾提及香港及新疆問題。

《新華社》報道，王毅在會上表示，雙方交往應堅持互相尊重、求同存異，要擴大合作面。兩人討論人權問題時，王毅表示，中方願意在平等及相互尊重基礎上與各國展開人權對話及合作，但不接受人權「教師爺」。博雷利則表示，無意藉此向中方說教。

歐盟的聲明中，博雷利談到新疆及香港情況，強調參與人權問題和恢復中歐人權對話的重要性，認為是成熟關係的重要組成部分，期望在3個月內能夠舉行雙邊人權論壇，認為對解決歐中之間的分歧至關重要。

新華社：歐盟不會與台開展官方交往 歐盟：肯定台灣為重要經濟夥伴

就台灣問題，王毅就涉台問題表明原則立場，並引述博雷利指，歐方奉行一個中國政策，不會與台灣展開官方交往。

歐盟在聲明中指，歐盟在遵守一個中國政策的同時，成員國有興趣與台灣展開合作，肯定台灣是理念相近的重要經濟夥伴。