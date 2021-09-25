王毅：亞太區不需新軍事集團 北約促中方恪守國際承諾

國務委員兼外長王毅與北約秘書長斯托爾滕貝爾舉行視像會議。

王毅表示，中國和北約都贊同應該加強對話交流，推進雙方關係的關鍵是解決好相互認知問題，理性客觀看待對方，不偏聽偏信虛假信息，被謊言謠言迷惑，在相互尊重基礎上與北約開展對話。

王毅又指，亞太地區不需要建立新的軍事集團，亦不應再引起大國對抗，不應搞鼓動新冷戰的小圈子，呼籲北約應堅持原有地理定位，為區域和平穩定發展發揮建設作用。中國過去不是、今後亦不會是北約的對手，中國堅持對話而不對抗、結伴而不結盟，推動建設相互尊重、公平正義、合作共贏為核心的新型國際關係和人類命運共同體。

北約關注中國脅迫政策

北約發聲明指，斯托爾滕貝爾在會上向王毅表達北約對中國脅迫政策、擴大核武庫以及軍事現代化缺乏透明度的關注，強調相互透明及軍控對話，對北約和中國都有利。斯托爾滕貝爾又表明北約不將中國視為對手，但促請中方恪守國際承諾及負責任地行事。