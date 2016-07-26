王毅：選擇性反恐會自食其果

國務委員兼外長王毅由越南轉到柬埔寨訪問，他回應記者問及美國911恐襲二十周年，指反恐需要國際社會攜手努力，選擇性反恐最終自食其果。

指恐怖主義是人類公敵，不分國界和種族，亦沒有好壞之分。無論以何種形式出現，無論何時何地，都必須堅決打擊。他說，二十年來的實踐證明，反恐需要國際社會攜手努力，標本兼治。搞選擇性反恐最終自食其果，奉行雙重標準，不符合國際公理，與特定的民族、宗教掛勾只會助長歧視和偏見。

王毅冀與東盟完成「南海行為準則」商談

王毅與柬埔寨首相洪森會面。王毅說，中方希望，柬埔寨明年出任東盟輪值主席國期間，中國與東盟國家能完成「南海行為準則」商談，制定符合包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法、實質、有效的準則，彰顯中國和東盟國家有意願、有能力把自己的事情辦好。

王毅又表示，中方將支持柬埔寨不畏強權、反對霸凌，維護國家主權和民族尊嚴，支持柬埔寨探索符合自身國情的發展道路，中國將是柬最可靠、最長期的戰略夥伴。

洪森表示，柬埔寨雖是小國，但不會在壓力下退縮，將在台灣、涉港、涉疆等涉及中方核心利益問題上繼續堅定支持中方的正當立場。柬方願意同中方加強溝通，防止域外勢力攪亂地區事務，共同維護地區和平穩定。