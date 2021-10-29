王苑華失蹤｜離家3日杳無音訊 據報蒲台島現電話訊號

31歲男子王苑華上周四(28日)離開慈雲山慈康邨寓所後，連日來失去聯絡。今日(31日)有消息指，其電話訊號昨日曾在蒲台島上發出，消防、警方和政府飛行服務隊已前往一帶搜索。

王苑華失蹤｜月中兩計劃行山但未成事

在王苑華失蹤的翌日，其親友報警求助並在網上發文尋人，指王上周四早上7時離開慈康邨後不知所終，而王苑華最後一次接收和讀取信息是同日的早上11時52分，其後就失去聯絡，手提電話雖仍能致電但無人接聽。王的友人又提到，王苑華日前曾分別相約友人往西貢釣魚翁行山，以及計劃與女友往飛鵝山「自殺崖」行山，但兩個行程最終皆未有成事。

王苑華失蹤｜身高1.7米穿黑色上衣

警方昨晚11時許發稿，呼籲市民提供王苑華的消息，形容他身高約1.7米，體重約52公斤，瘦身材、尖面型、黃皮膚及蓄短黑髮，最後露面時身穿黑色上衣、黑色波鞋及攜有1個灰色背囊。警方呼籲，任何人如有王苑華的消息或曾見過他，應與東九龍總區失蹤人口調查組或與任何一間警署聯絡。至於在網上的尋人帖文，提到如有消息請盡快聯絡陳小姐66823260。