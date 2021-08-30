北京環球影城｜今日試業兼公布票價 最平418人仔有交易

即將在本月20日開幕的北京環球影城，今日開始試業，同時公布票價，本月14日開售。根據北京環球影城網站，指定日子單日門票的標準票(12至64歲)為淡季418元(人民幣，下同)、平季528元、旺季638元、指定日748元，3至11歲兒童、65歲以上長者及殘障人士75折，3歲以下嬰幼兒免費。園方會公布90日價格日曆供遊客參考。

1200人仔買VIP貴賓體驗

網站又顯示，快證「環球優速通」價格為400元起；有專人護送、優先暢玩遊樂設施的「VIP貴賓體驗」1,200元起；兩間酒店房價則為1,590元起。北京環球影城將透過官方App、微信小程式、「飛豬」上的旗艦店及其他授權合作夥伴售票。

北京環球影城分為三部分，由外至內依次為免費的「北京環球城市大道」，全球首間以環球品牌命名的主題酒店「環球影城大酒店」和五星級「諾金度假酒店」，以及需要門票的「主題公園」。主題公園設有七大主題園區，內有37款遊樂設施和地標景點，並有24項娛樂演出。其中全球獨有園區「未來水世界」有驚險特技表演，包含水上電單車特技、極速俯衝、槍林彈雨、震撼爆破等元素；「侏羅紀世界」有兩款全新遊樂設施。

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