珠寶控留意｜香港國際珠寶展展期首日推拍賣抵至一折

因應本地疫情持續緩和，不少展覽陸續復辦。香港國際珠寶展及香港國際鑽石、寶石及珍珠展將於本月舉行，大會以「線上及實體」混合模式舉行兩展，當中實體展於7月25日至29日一連五日於灣仔會議展覽中心舉行，而線上展期則由7月25日延至8月5日，並首次開放予公眾人士，市民可一連五日的展期入場選購珠寶首飾。

兩展共吸引超過400個展商參與，當中本地參展商佔90%，而海外參展商則佔10%，部分海外展商會派本地代表參與，包括德國、瑞士、美國、意大利和印度等國家及地區。展覽首日(25日)舉行珠寶競投拍賣，底價低至一折起，包括18K白金鑲嵌2.02克拉蛋形紅碧璽耳環、18K玫瑰金鑲嵌白玉戒指等20件拍賣品。

門票方面，參觀人士到訪前在網上預先登記即可免費入場，若沒有登記入場的市民須購買100元門票，但亦可即時網上登記免費入場。此外，大會期間制定各項嚴謹防疫措施，包括規定所有入場人士均須實名認證，亦須提交健康申報表等。香港貿發局副總裁周啟良表示，難以預計人流會否增加，亦估計海外買家前來須接受隔離，相信人數必定有所減少，不過全球商家可透過網上平台及視像會議買賣，相信是次展會能靠本地買家及市民支持。