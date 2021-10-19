珠海流浪貓遭暴摔踩頭慘死 行兇外賣員被炒永不錄用

可以不愛，但請不要傷害！廣東珠海一間酒店附近上周六晚發生虐貓案，網上流傳監控畫面顯示，一隻流浪貓奔向一名蹲在地上、戴著頭盔的男子討摸。男子順應貓意，摸了貓咪好一會後，突然站起，扯著貓尾猛力將貓連續摔向地面3次，第3次更將貓摔向樓梯。男子見貓咪從樓梯反彈落地面後痛苦掙扎，竟再摔貓咪一次，再連踩貓頭3腳，然後施施然離開。

公開監控短片的網民表示，「大家養了兩年的貓被活活摔死了」，又指涉事男子是外賣平台「餓了麼」外賣員，附近街坊已經報警。餓了麼昨日回應稱，注意到相關短片後，已開除涉事外賣員，永不錄用。

附近街坊：貓咪非常親人

廣東廣播電視台報道，該隻流浪貓由事發現場附近街坊和店主餵養了兩年，街坊和店主都大讚流浪貓非常乖、非常親人，對陌生人無防備心，更加不會傷人，「就像我們自己的孩子一樣」，還常與小孩一起玩。當晚有街坊發現出事後馬上報警，並曾阻攔要離開的涉事外賣員，但不成功。

酒店住客哭稱後悔叫外賣

附近店主大罵涉事外賣員「太殘忍了，不是一般人能做出來的事」，還透露叫外賣的酒店住客看到監控畫面後哭了，說早知如此就不叫外賣，又稱要賠大家一隻新貓。該名店主稱，大家並不需要一隻新的貓，而是要一個公平的交待。

行兇外賣員辯「貓抓傷我」

該電視台又尋獲涉事外賣員，對方聲稱當晚摸貓時被貓抓出一大個傷口，一時氣憤就出手了，「我也感到懊悔、無奈，沒想到這麼嚴重，搞到我現在都沒工作了，我又沒甚麼學歷」。