球衣風波｜首露面稱已總結失利原因 伍家朗：不將精力放在往事

政府及港協暨奧委會在西九文化區戲曲中心，今日為參加東京奧運的港隊成員舉辦歡迎儀式，以表揚香港運動員在東奧取得的歷史性佳績。當中在奧運期間陷入球衣風波的羽毛球代表伍家朗返港後首次公開露相，他說在巴士巡遊中親身感受到獲港人力撐，如今對運動員身分更自豪，又稱會繼續向前望，拒浪費精力在已發生的事。

伍家朗表示，對透過巴士巡遊與市民互動感新鮮，見到大家力撐香港運動員，令他們對此身分更自豪，希望繼續用運動員的影響力和正面形象，為社會和小朋友樹立榜樣。至於因自備黑衣出賽而遭民建聯穆家駿批評一事，伍家朗坦言心情平復不少，又說已總結失利原因，放眼年底再戰世巡賽及世界賽：「繼續向前望，不可以把精力放在已發生的事，而是重新投入訓練，備戰之後的比賽。」

暫定10月出戰歐洲羽球世巡賽

伍家朗與羽毛球混雙組合「左手配」鄧俊文和謝影雪暫定10月中出發歐洲，出戰丹麥及法國站世巡賽，12月轉赴西班牙出戰世界賽，其間或參與印尼公開賽。

港羽「一哥」伍家朗出戰東奧期間穿黑衫黑褲出賽，遭民建聯穆家駿在fb「強烈譴責」，指伍家朗「如果不想代表中國香港，請選擇退賽」，但後來將「黑色衫」三字刪去，惟穆家駿的言論隨即引來熱議。其後穆家駿就事件道歉，指自己是「一時情切」，「評論語氣有點過重」，至於伍家朗之後穿印有區旗的綠白戰衣出戰羽毛球奧運賽事，最終不敵危地馬拉代表科頓。

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