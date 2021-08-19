理大稱學生報內容不恰當須下架 總編料涉石牆花專訪

理大學生報編委會接獲校方通知，最新一期刊物《理大學生報 Polylife 50.1》因內容「不恰當」，必須在昨晚下午7時半前撤回實體版及網上版。理大回覆傳媒查詢表示，有關刊物涉及不恰當及不符事實的內容，校方已要求學生會停止派發該刊物。

涉事刊物前日(23日)起供學生免費取閱，報刊以「革」字為封面，「編者的話」提及「革」字的不同意思，刊物內容亦探討移民潮、高中通識科改革等社會議題，並載有關注在囚人士的團體「石牆花」的專訪。學生報總編緝向傳媒表示，刊物內「編者的話」與專訪或是校方所指的不恰當內容。

已撤回網上版

理大發言人表示，由於理大最新一期學生報涉及不恰當及不符事實的內容，校方已要求學生會停止派發該刊物。校方重申，學生事務處不時與學生會保持溝通，就學生會事務提供指引，希望學生會為其會員帶來積極正向的影響。目前《理大學生報 Polylife 50.1》網上版已撤回，並將按校方要求收回校內實體刊物。

相關新聞：七一刺警｜港大電郵「三問」評議會學生 以作考慮禁足令