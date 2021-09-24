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理大衝突｜4人涉暴動及藏有索帶判囚8個月至5年8個月
4 小時前
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理大衝突暴動索帶
理大衝突｜4人涉暴動及藏有索帶判囚8個月至5年8個月
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理大衝突4人涉暴動及藏有索帶判囚8個月至5年8個月。(資料圖片)

理工大學前年11月就政府修訂《逃犯條例》引起風波爆發衝突，大批示威者被捕。其中3人早前被裁定暴動罪成，另有1人因藏有索帶，被裁定管有適合作非法用途的工具罪成。4人今日在區域法院分別被判囚8個月至5年8個月不等。

法官：判刑須迎頭棒喝

法官王詩麗判刑時表示，涉案暴動十分嚴重，現場多人投擲汽油彈及磚頭等，視現場為戰場，香港作為法治社會，不容許集體暴力行為，判刑須迎頭棒喝，阻嚇集體暴力行為，否則社會需付上慘痛代價。她又指，暴動罪成3名被告有備而來，穿黑色衣物、戴上防護裝備等，而涉案範圍大，覆蓋民居和商店，交通受癱瘓，巴士地鐵停駛。

25歲廚師郭俊明暴動罪及一項管有適合作非法用途的工具罪成，被判囚5年2個月； 28歲運輸工人丁培基、25歲侍應蔡潤庭被裁定暴動罪成，分別被判囚5年及5年8個月；35歲補習老師姚俊暉被裁定一項管有適合作非法用途的工具罪成，被判囚8個月。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/理大衝突｜4人涉暴動及藏有索帶判囚8個月至5年8個月-286191
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