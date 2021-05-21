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瑪嘉烈醫院荔景大樓翻新擴建 日間及住院服務均增加
8 小時前
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瑪嘉烈醫院翻新九龍西醫院聯網
瑪嘉烈醫院荔景大樓翻新擴建 日間及住院服務均增加
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大樓空中花園及變壓房位置(箭咀所示)，將被拆卸並興建新醫院大樓。(何美澄攝)

隨著人口老化，本港住院床位及日間治療均現短缺，現有瑪嘉烈醫院荔景大樓即將翻新，並增建新醫院大樓，料2026年啟用。工程完成後，原有大樓用作服務日間醫院病人，除擴大老人科日間醫院，亦增設骨科服務，並將名額由60增至84個；新大樓則提供住院服務，設840個床位供腦外科及老人科病人入住，較現時增加近600個，將擴展物理治療及職業治療服務，放射診斷亦會增加超聲波、電腦掃描等服務，並設立快速測試化驗室。大樓未來會增設更多大型VR復康設備，亦會引入自主式智能機械人運送餐飲、床單、醫療文件等，增強服務效率。
 

九龍西醫院聯網總監、瑪嘉烈醫院及北大嶼山醫院行政總監羅振邦(圖右)稱，現有大樓翻新後，除了支援瑪嘉烈醫院的復康或日間醫院病人，亦會支援聯網其他醫院的病人。他同意大樓在復康服務上與葵青地區康健中心有重疊，希望將來可與中心有更緊密的合作。


政府於2016年財政預算案預留2,000億推行「十年醫院發展計劃」，荔景大樓擴建為工程之一。新醫院大樓將由荔景大樓空中花園改建而成，工程現進入第二階段，至今耗資逾5億元。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/瑪嘉烈醫院荔景大樓翻新擴建-日間及住院服務均增加-273615
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