瑪麗醫院急症孖寶兄弟 攜手領醫院繼續向前

漫長人生中，總會遇到一些人，他和自己沒有血緣關係，但卻情同手足，像家人般親密，合作無間。瑪麗醫院急症室有一對「孖寶兄弟」——瑪麗醫院急症科部門主管徐錫漢醫生及副部門主管曾達之醫生，兩人相知相交四十載，亦在該院急症室並肩30年，二人多年來經歷人生不同階段變化，更見證急症室的蛻變。

圖、文：黃灝庭

徐錫漢與曾達之緣起於1980年，二人讀同一中學，真正相交卻是在一場對壘的足球賽，並與急症室「結緣」。曾達之憶述︰「我當時做守門員，我擋下了徐醫生的射門後，手部受傷要去急症室，更加係我第一次到急症室的經驗。」

之後，二人一齊入港大讀醫，並於1990年一同畢業，實習一年後同加入瑪麗醫院，但此時二人「分道揚鑣」，曾達之稱，當時認為急症科的發展，同時覺得自己性格急躁，喜歡盡快完成工作，便選了急症科。徐錫漢則笑指，「當時覺得內科有『虛榮感』，所以就選了內科。」但兩年後，徐錫漢有感自己性格好動，並希望見到更多病例，剛巧急症科有空缺，於是轉至急症科，再與曾達之一起工作，並肩作戰30年。

時光荏苒，二人提到「做新人」時，湧現不少難忘事。曾達之指，「我入行時醫院還未有24小時的急症專科醫生，有時晚上只有他一個醫生當值。」他坦言，入行之初，經驗尚淺，擔心出事，惟致電予資深的醫生請教。徐補充指，有時亦靠有經驗的護士幫忙。隨著科技和社會發展，兩人均認為，現時急症科的設備、配套等大大改善，例如病人的資料更有系統，醫生能更準確斷症；醫院亦會提供訓練給新晉和實習醫生。

同年紀、同期入行，成長、背景、工作經歷，二人均極相似，肥皂劇主角之間必刻劃成為明爭暗鬥競爭對手，但他們異口同聲地說，兩人極少在工作上有爭執。徐補充稱，他們都比較貪玩，並非工作狂，不會在工作上與對方競爭。曾認同，不同職位、階層都有不同的職責，毋須與別人競爭。

大學年代兩人已是網球「波友」，現時仍維持每月打波一次的習慣，徐醫生笑言「我們在網球場上的爭執更多。」曾則指，若工作上有分歧，「上到球場坦白交換意見，問題很快便解決」。

瑪麗醫院急症室於1947年落成，是全港首間急症室，醫院急症室將遷至新大樓，將迎來新急症室及急症科病房。兩人亦為此出謀獻策，思考新大樓落成後的設計，令它能有效率地運作。徐錫漢稱，過程中對曾達之認識更深，發現自己與曾他很多時有很相似思考方式，同時也會聆聽其他人的意見。

人生旅途能「得一知己，死而無憾」，而這對知己更是工作上好拍擋，「孖寶兄弟」服務瑪麗30年，早前獲發長期服務獎，未來會繼續互補長短，為香港醫療服務作出貢獻。

瑪麗醫院急症孖寶兄弟 攜手領醫院繼續向前